  3. İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!''

İstanbul'da Arnavutköy’de bir otelde kalan bir kişie kendi adına 25 farklı restorandan aynı anda binlerce liralık sipariş verildi. Otele akın eden kuryeler ve polis ekipleri ilginç bir manzara ile karşılaşırken, mağdur olan esnaf isyan etti.

İstanbul Arnavutköy’de bir otelde konaklayan kişi, kendisinden habersiz verilen 25 farklı yemek siparişiyle neye uğradığını şaşırdı. Esnafı binlerce lira zarara uğratan olayın arkasında, 3 yıldır süregelen bir husumet olduğu iddia edildi.

Olay, Arnavutköy’deki bir otelde gece saatlerinde patlak verdi. Otelde konaklayan bir şahsın ismini kullanan kimliği belirsiz bir kişi, yabancı bir telefon hattı üzerinden bölgedeki neredeyse tüm restoranlara sipariş verdi. Kısa süre içinde otelin kapısında onlarca kurye birikirken, otel sakini siparişlerin hiçbirini kendisinin vermediğini beyan etti.

Esnaf Mağdur Oldu: "Sinirden Oturup Yedim"

Siparişi hazırlayıp otele gönderen restoran sahiplerinden S.Ö., karşılaştığı manzarayı hayretle anlattı. 10 adet kavurmalı kaşarlı pide siparişi aldığını belirten işletmeci, "Kuryem arayıp otelde 20 restoranın daha beklediğini söyledi. Otele gittiğimde polisin de orada olduğunu gördüm. Siparişin tutarı yaklaşık 5 bin 500 liraydı. En pahalı ürünümüzü seçmişler. Zararımız büyük, sinirden kalan pideleri kendim yedim" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Takip Edip Siparişle Taciz Ediyor

İddialara göre bu olay ilk değil. Şahısla 3 yıldır süren bir davası bulunan husumetlisinin, mağdurun gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle tacizde bulunduğu öne sürüldü. Siparişlerin yabancı numaralar üzerinden verilmesi ise takibi zorlaştırıyor.

İnceleme Başlatıldı

Çok sayıda restoranın mağdur olduğu olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Hem otelde konaklayan şahıs hem de zarar gören işletme sahipleri şikayetçi olurken, dijital izler üzerinden saldırganın kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor.

İHA

