Konut, iş yeri, tarla, arsa farketmez... Taşınmaz satışında da Güvenli Ödeme Sistemi başlıyor
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında büyük başarı sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni emlak sektörüne taşıyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla taşınmaz satışlarında elden nakit ödeme veya kontrolsüz havale devri resmen sona eriyor. İşte dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini ortadan kaldıran sistemin ayrıntıları...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, taşınmaz ticaretinde güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. 1 Temmuz’dan itibaren gayrimenkul alım-satımlarında satış bedeli, tapu tescili gerçekleşmeden satıcıya aktarılamayacak.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte, emlak satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" kullanımı zorunlu hale getirildi. Özellikle nakit taşıma riskini, para transferindeki sahtecilikleri ve alıcı-satıcı arasındaki güven problemlerini çözmeyi hedefleyen bu sistem, kayıt dışı ekonomiyi de dizginleyecek.

Bloke Mekanizması Nasıl Çalışacak? Yeni sistemde süreç şu adımlarla işleyecek:

Para Havuzda Bekleyecek: Alıcı, satış bedelini anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu bünyesindeki "güvenli hesaba" yatıracak.
Tapu Onayı Beklenecek: Yatırılan tutar, tapu müdürlüğünde devir işlemi resmi olarak tamamlanana kadar bloke edilecek.
Anında Transfer: Tapu memuru işlemi onayladığı anda sistem otomatik olarak devreye girecek ve para satıcının hesabına saniyeler içinde aktarılacak.

1 Temmuz’da Başlıyor

Sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın, piyasa koşullarına göre bu tarihi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Sistemin kullanımı karşılığında bir "hizmet bedeli" alınacak ve bu bedel, satıcıya aktarılan tutardan tahsil edilecek. Hizmet bedelinin net tutarı ise uygulama tarihinde netleşecek.

Dolandırıcılığa Geçit Yok

Bakanlık yetkilileri, bu sistemle birlikte özellikle tapu önlerinde yaşanan kapkaç, hırsızlık ve "parayı aldım/vermedim" gibi asılsız iddiaların son bulacağını vurguluyor. Güvenli ödeme kanallarının kullanımı, sadece bireysel satışları değil, emlak işletmelerinin ticari faaliyetlerini de güvence altına alacak.

