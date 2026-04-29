Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru!

Avukat Sevdagül Tunçer’in Furkan Bölükbaşı’na karşı kazandığı 60 bin liralık tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Borcun tamamının ödenmemesi üzerine harekete geçen Tunçer, icra takibi başlattı. Bölükbaşı’nın banka hesapları ve motosikleti haczedilirken, Tunçer süreci sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı, Avukat Sevdagül Tunçer’e olan tazminat borcu nedeniyle icralık oldu. Mahkeme kararının ardından ödeme yapılmayınca Bölükbaşı’nın banka hesapları ile motosikletine haciz işlemi uygulandı.

Avukat Sevdagül Tunçer ile Furkan Bölükbaşı arasında uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde sona gelindi. Bölükbaşı'nın Tunçer'e yönelik "Ümit Özdağ ile ilişkini bitir" ve "Aşk acısı geçer" şeklindeki ifadeleri üzerine açılan tazminat davasında mahkeme, Bölükbaşı'nın 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kararın kesinleşmesinin ardından borcun tahsil edilemeyen bölümü için Avukat Sevdagül Tunçer icra yoluna gitti. Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile mahkeme kararının gereğinin yerine getirildiğini ve Bölükbaşı’nın mal varlığına yönelik haciz işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda Bölükbaşı’nın banka hesaplarına bloke konulurken, üzerine kayıtlı olan motosikleti de haczedildi.

"Ödeyecek Param Yok" Diyerek Destek İstemişti

Süreç devam ederken Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerinden destek istemişti. Bölükbaşı, "Maalesef benim böyle bir tazminatı ödeyecek param yok. Destek olmak isteyen olursa kapım açık" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu çağrı haciz işleminin önüne geçemedi.

İkili arasındaki gerilim, Bölükbaşı'nın Tunçer'e hitaben yazdığı ve Tunçer tarafından "hakaret ve psikolojik şiddet" olarak nitelendirilen mesajlarla başlamıştı. Bölükbaşı'nın davayı geri çekmesi karşılığında sunduğu "şartlı affetme" teklifi ise Tunçer tarafından sert tepkiyle karşılanmış ve hukuki süreç hızlandırılmıştı.

Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte, alacağın tahsili için resmi işlemlerin devam edeceği bildirildi.