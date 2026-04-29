  3. AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi!

CHP’nin madenciler için araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Maden işçilerinin yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüm yollarının bulunması için CHP tarafından sunulan grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), maden sektöründeki işçi sorunlarını gündemine aldı ancak sunulan çözüm arayışı sonuçsuz kaldı. CHP’nin maden işçilerinin yaşadığı sıkıntıların araştırılması ve yeni çözüm politikalarının belirlenmesi amacıyla sunduğu grup önerisi, yapılan oylama neticesinde AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Kürsüde Baretli Protesto: "Bu İşçilerin Sesidir"

Önerge üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuşmasına elindeki madenci baretini kürsüye vurarak başladı. Bu hareketin Ankara’da dokuz gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerinin sesi olduğunu vurgulayan Karasu, hükümetin işçi hakları konusundaki politikalarını sert dille eleştirdi. Karasu, işçilerin Ankara’nın göbeğinde polisin müdahalesine maruz kaldığını ve bakanların görüşmekten kaçındığını iddia etti.

"İş Cinayetleri Bir Tercih Meselesi Değildir"

Türkiye'deki iş güvenliği sorunlarına dikkat çeken Karasu, çarpıcı veriler paylaştı. 2013 yılından bu yana 24 bin 860 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Karasu, bu tablonun AK Parti iktidarının kurduğu düzenin bir sonucu olduğunu savundu. Karasu, "Hakkını arayanın karşısında polis, zeytin ağacına sahip çıkanın karşısında jandarma var. İşçinin, emekçinin yanında kim var?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sandık Çağrısı ve Oylama Sonucu

İktidarın imtiyazlı holdinglerin yanında olduğunu iddia eden Karasu, 86 milyon vatandaşın tek beklentisinin erken seçim sandığı olduğunu ifade etti. Karşılıklı tartışmaların ardından geçilen oylamada, muhalefetin sunduğu araştırma komisyonu kurulması önerisi Cumhur İttifakı'nın sayısal çoğunluğuyla reddedildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Etiketler TBMM maden işçileri CHP önerge ak parti MHP Ulaş Karasu erken seçim iş cinayetleri Doruk Madencilik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!