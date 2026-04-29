CHP’nin madenciler için araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), maden sektöründeki işçi sorunlarını gündemine aldı ancak sunulan çözüm arayışı sonuçsuz kaldı. CHP’nin maden işçilerinin yaşadığı sıkıntıların araştırılması ve yeni çözüm politikalarının belirlenmesi amacıyla sunduğu grup önerisi, yapılan oylama neticesinde AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Kürsüde Baretli Protesto: "Bu İşçilerin Sesidir"

Önerge üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuşmasına elindeki madenci baretini kürsüye vurarak başladı. Bu hareketin Ankara’da dokuz gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerinin sesi olduğunu vurgulayan Karasu, hükümetin işçi hakları konusundaki politikalarını sert dille eleştirdi. Karasu, işçilerin Ankara’nın göbeğinde polisin müdahalesine maruz kaldığını ve bakanların görüşmekten kaçındığını iddia etti.

"İş Cinayetleri Bir Tercih Meselesi Değildir"

Türkiye'deki iş güvenliği sorunlarına dikkat çeken Karasu, çarpıcı veriler paylaştı. 2013 yılından bu yana 24 bin 860 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Karasu, bu tablonun AK Parti iktidarının kurduğu düzenin bir sonucu olduğunu savundu. Karasu, "Hakkını arayanın karşısında polis, zeytin ağacına sahip çıkanın karşısında jandarma var. İşçinin, emekçinin yanında kim var?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sandık Çağrısı ve Oylama Sonucu

İktidarın imtiyazlı holdinglerin yanında olduğunu iddia eden Karasu, 86 milyon vatandaşın tek beklentisinin erken seçim sandığı olduğunu ifade etti. Karşılıklı tartışmaların ardından geçilen oylamada, muhalefetin sunduğu araştırma komisyonu kurulması önerisi Cumhur İttifakı'nın sayısal çoğunluğuyla reddedildi.