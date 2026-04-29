  3. ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti

ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti

ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski Genel Başkanı ve ADAM-Der kurucu başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) eski genel başkanlarından gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-Der) kurucu başkanıydı. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde politik kimliği ve darbe karşıtı tutumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen genç subaylar arasında yer aldı.

Uzun yıllar yargılanan ve cezaevinde kalan Yıldırım, daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanarak gazetecilik eğitimi aldı. Meslek hayatı boyunca yazarlık ve gazeteciliğin yanı sıra örgütlü mücadele içinde yer aldı, ÇGD’de genel başkanlık yaptı.

Yıldırım ayrıca Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bünyesinde gazetecilik dersleri veriyordu.

ÇGD, yaptığı açıklamada Yıldırım’ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı yayımladı. 

Rahmi Yıldırım’ın cenazesinin 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar! İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!