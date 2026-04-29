Chery'nin ezber bozacak yeni SUV'u TIGGO V ortaya çıktı.. SUV, MPV ve Pick-Up tek araç....
Chery, Auto China 2026 fuarında otomotiv dünyasını şaşırtan TIGGO V modelini görücüye çıkardı. Dönüştürülebilir gövde yapısıyla hem 7 kişilik bir aile aracı hem de bir yük taşıyıcı (pick-up) olabilen TIGGO V, markanın 6. nesil hibrit teknolojisiyle donatıldı. "Versatility, Value, Victory" temasıyla tanıtılan model; 2800 mm aks mesafesi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve düşük yakıt tüketimiyle aile mobilitesinde yeni bir dönem başlatıyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Çin’in otomotiv ihracat lideri Chery, Pekin Otomobil Fuarı 2026’da devrim niteliğindeki yeni modeli TIGGO V’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Araç, SUV’un güçlü duruşunu, MPV’nin geniş hacmini ve pick-up’ın fonksiyonelliğini tek bir gövdede buluşturuyor.
Chery, "2030’da 10 Milyon Aile Planı" vizyonu kapsamında geliştirdiği ilk kapsamlı aile aracı TIGGO V ile dikkatleri üzerine çekti.
Chery Marka CEO’su Jeff Zhang’ın "insan odaklı teknoloji" vurgusuyla tanıttığı model, ismindeki "V" harfiyle Çok Yönlülük (Versatility), Değer (Value) ve Zafer (Victory) kavramlarını temsil ediyor.
TIGGO V’nin en çarpıcı özelliği, sökülebilir arka yapısı sayesinde SUV formundan pick-up formuna pratik şekilde geçebilmesi.
