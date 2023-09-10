Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var!
Edirne'de çıkan anız yangını nedeni zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edirne'de çıkan anız yangını nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
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Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.
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Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Kaza, Edirne-Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.
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