Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırganın etkisiz hale getirilmeden önce halı sahada maç yapan gençlerin yanında havaya ateş açtığı belirlendi.
Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü ve 2'si polis 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
1 / 6
Emniyet güçleri olayı araştırırken, dün gece saatlerinde ilçede bir ceset daha bulunmuştu. Polis iki olay arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor.
2 / 6
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, M.E., gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu.
3 / 6
Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4 / 6