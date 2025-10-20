  1. Anasayfa
  4. Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik

Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırganın etkisiz hale getirilmeden önce halı sahada maç yapan gençlerin yanında havaya ateş açtığı belirlendi.

Kaynak: İHA
Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik - Resim: 1

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü ve 2'si polis 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik - Resim: 2

Emniyet güçleri olayı araştırırken, dün gece saatlerinde ilçede bir ceset daha bulunmuştu. Polis iki olay arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor. 

Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik - Resim: 3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, M.E., gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu.

Edremit canisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halı sahada büyük panik - Resim: 4

Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

