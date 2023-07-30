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Edremit'te hortum paniği kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edremit'te hortum paniği kamerada - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. 

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Edremit'te hortum paniği kamerada - Resim: 2

İHA'nın haberine göre bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. 

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Edremit'te hortum paniği kamerada - Resim: 3

Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.

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Edremit'te hortum paniği kamerada - Resim: 4
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