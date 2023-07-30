Edremit'te hortum paniği kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu.
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İHA'nın haberine göre bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
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Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.
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