Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 22 Haziran'da açıklayacak. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 19.25 seviyesine çıkarılmasını bekliyor.
Piyasalar TCMB'nin gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı.
AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
10,75 PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 25
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.