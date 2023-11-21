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El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı!

Bursa'da el arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı! - Resim: 1

Olay, 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta meydana geldi. Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. 

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El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı! - Resim: 2

İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi. 

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El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı! - Resim: 3

7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. 

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El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı! - Resim: 4

Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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