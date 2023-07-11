El freni çekilmeyen otomobil 150 metreden denizi boyladı
Tekirdağ'da, manzara izlemek için ormana giden Ahmet E.'nin el frenini çekmeden park edip indiği otomobil, 150 metre yükseklikten denize düştü.
Tekirdağ’da yaşayan Ahmet E., dün akşam saatlerinde otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Marmara Denizi’ne hakim ormana gitti. Otomobilini park eden E., manzara izlemek için aracından indi. İddiaya göre E.'nin el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili, eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü. E. de, daha sona evine gitti.
Otomobilin denize uçtuğunu görenlerin durumu 11 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri dronla otomobilin yerini belirledi, dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada da araçta kimsenin bulunmadığı görüldü.
Jandarma ekipleri, denizdeki otomobilin plakasından sahibi Ahmet E.'ye ulaştı. Olay yerine çağırılan E., yalnız olarak otomobiliyle bölgeye gelip, otomobilini park ettiğini, indikten bir süre sonra el freninin çekmeyi unuttuğu aracının hareket ederek denize düştüğünü söyledi. E., aracının düşmesi üzerine kendisinin de evine gittiğini anlattı.
Otomobilin bugün denizden çıkarılacağı belirtilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)