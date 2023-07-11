El freni çekilmeyen otomobil 150 metreden denizi boyladı

Tekirdağ’da yaşayan Ahmet E., dün akşam saatlerinde otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Marmara Denizi’ne hakim ormana gitti. Otomobilini park eden E., manzara izlemek için aracından indi. İddiaya göre E.'nin el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili, eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü. E. de, daha sona evine gitti.