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Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi

Elazığ'da maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. 3 vagonun devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi - Resim: 1

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. 

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Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi - Resim: 2

Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi - Resim: 3

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı. (DHA)

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Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi - Resim: 4
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