Elazığ'da yük treni raydan çıktı; 3 vagon devrildi
Elazığ'da maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. 3 vagonun devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı.
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Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı. (DHA)
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