Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın ve döviz olan yatırımcılara tavsiyeler verdi.
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar 14.76 TL'den, Euro 15.87 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1916 dolara gerilerken, gram altın fiyatı 909 TL. Çeyrek altın 1.461 TL seviyesin alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 6.013 TL civarında hareket ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten elinde altın ve dolar olanlara uyarı geldi. Memiş, "Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır." ifadelerini kullandı.
Ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, şunları söyledi:
Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider.
Şimdi ev alınmaz hale geldi. Kitlesel göçler daha fazla gelmeye başlayacak. Örf, adet ve geleneklerimizde saraylar müstakil villalar vardı. Ekonomik şartlardan dolayı 1+1 daireye kadar düştük. İnsanlar 1+0 daire almak zorunda kalacak. Mimari yapı değişecek. Bir odada yemek, yatak, mutfaklar vs...Problemler buraya gidiyor.