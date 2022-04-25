Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı

Ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, şunları söyledi:



Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider.