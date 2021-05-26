Ellerin kırılsın... 8 yaşındaki engelli çocuğu köpeklerin önüne böyle attı
Kastamonu'da bir kişi, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kolundan tuttuğu 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük çocuğun, köpeklerin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulduğu görüldü.
Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Okmeydanı Sokak üzerinde ikamet eden Nazlı G., 8 yaşındaki oğlu Arafat Miran K. ile birlikte komşularıyla kapının önünde sohbet ediyordu. Komşularıyla sohbet ettiği sırada yine komşusu olan Ö.Ç., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Arafat Miran K.’yi kolundan tutup köpek kulübesine attığı iddia edildi. Burada köpek kulübesine atılan Arafat Miran K.’nin, kendi imkanlarıyla köpek kulübesinden çıktığı sırada köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı G., komşusu Ö.Ç.’ye tepki göstererek ilk önce oğlunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tedavisi yapıldıktan sonra Nazlı G., Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek komşusu Ö.Ç.’den şikayetçi oldu.
Oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu belirten Nazlı G., “Çocuğumla ve komşularımızla birlikte kapının önünde otururken benim çocuğum birde yüzde 90 engeli bulunuyor. Arafat Miran ile kapının önünde oturduğum sırada ‘beni rahatsız ediyorsun, gözümün önünden çekil’ diyerek çocuğumu sürükleyerek köpek kulübesinin içerisine köpeklerin önüne doğru attı. Daha sonra çocuğum, buradan kurtulmaya çalışırken kulübeden çıkmasına izin vermedi. Ardından kulübede bıraktı çocuğumu, çocuğum buradan köpeklerin saldırısına uğradı. Şikayetçiyim. Gereken ne ise yapılmasını arz ediyorum. Adalete güveniyorum”
Nazlı G., “Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğumda 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip ‘Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin’ demesi gerekiyordu. Çocuktur bu, her türlü yaramazlığı yapar ama bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım. Şikayetçiyim, çocuğumu alıp gözümün önünde köpeklerin önüne attı, daha sonra da köpekler çocuğuma saldırdı” diye konuştu.
Öte yandan çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsüne bakıldığında bir şahsın, çocuğun kolundan tutarak köpek kulübesinin içerisine doğru ittiği görülüyor. Köpek kulübesine düşen çocuk, köpekle birlikte dışarıya çıktığı ve bir köpeğin bacağından diğer köpeğinden de kolundan ısırdığı görülüyor.