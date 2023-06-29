Emeklilere maaşa göre zam geliyor! Rakamlar ortaya çıktı
En düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasının ardından maaşı o seviyede olan emekliler için düzenleme yapılmamıştı. Temmuz ayında emekli maaşlarında kademeli olarak artış yapılması bekleniyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam sırası memur ve emeklilere geldi.
Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını büyük oranda belli edecek. 6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.
Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları aktardı.
Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.