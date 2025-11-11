Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma 1-5 kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "asgari ücretlilerin siyasi parti oy tercihleri" ve "emeklilerin siyasi parti oy tercihleri" anketinin sonuçlarını açıkladı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
ORC Araştırma 1-5 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği genel seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı.
1 / 6
ORC'nin 26 ilde 1.150 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketlerde hem emekli hem de asgari ücretli seçmenlere "bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.
2 / 6
ORC'nin anket sonuçlarına AK Parti'nin yaşadığı oy kaybı damgasını vururken hem emekli hem de asgari ücretli seçmenin tercihini CHP'den yana kullandığı görüldü.
İşte ORC'nin emekliler ve asgari ücretlilerle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları.
3 / 6
4 / 6