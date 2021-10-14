Emine Erdoğan bu sefer de turşu kurdu

Anadolu’nun her köşesinde kadınlarımız tarladan sofraya kadar üretimin her aşamasında aktif rol alıyor. Emeklerine sevgilerini katarak çalışan ve üreten tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum."