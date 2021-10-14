Emine Erdoğan bu sefer de turşu kurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da kış için turşu kuran çiftçi kadınlarla bir araya geldi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Çubuk’ta kış için turşu kuran çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, çiftçi kadınlarla birlikte turşu kurarken çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
"Bugün, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kış için turşu kuran çiftçi kadınlarımıza misafir oldum. Birlikte turşu kurduk, meşhur tariflerinin püf noktalarını konuştuk, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Samimi misafirperverlikleri için hepsine teşekkür ediyorum.
Anadolu’nun her köşesinde kadınlarımız tarladan sofraya kadar üretimin her aşamasında aktif rol alıyor. Emeklerine sevgilerini katarak çalışan ve üreten tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum."