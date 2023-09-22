Emniyet şeridi uyanıklarına gökten ceza yağdı

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddeler de emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde yapmış olduğu denetimlerde drone ile emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine göz açtırmadı.