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  3. 16 Temmuz 2019 15:35

En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da Güver Uçurumu'nda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin, 2 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olabileceği belirtiliyor.

En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset 4 saatlik bir çalışmayla çıkartılabildi. Bölgede arama yapan ekipler kalabalık kuş grubunun havalandığı noktaya gidince cesede ulaştı. Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.

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En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu

Dün Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

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En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu

Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi. Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı.

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En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu

15 kişilik AFAD ekibi ağaçlar ve özel sistem yardımıyla kurdukları düzenekle iki kademeli olarak yaklaşık 150 metre derinlikteki kanyona iniş yaptı. İki AFAD personeli kanyon içinde arama çalışmalarına başladı.

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