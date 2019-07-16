En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da Güver Uçurumu'nda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin, 2 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olabileceği belirtiliyor.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset 4 saatlik bir çalışmayla çıkartılabildi. Bölgede arama yapan ekipler kalabalık kuş grubunun havalandığı noktaya gidince cesede ulaştı. Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.
Dün Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi. Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı.