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5 ayda yüzde 200 zam sonrası ihracatına yasak geliyor

5 ayda yüzde 200 zam sonrası ihracatına yasak geliyor
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Ticaret Bakanlığı, son 5 ayda yüzde 200’lük dev artışın yaşandığı beyaz et nedeniyle harekete geçti Tavuk ihracatının yasaklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yükselen fiyatlar karşısında kırmızı etin tadını unutan vatandaşlar beyaz ete yöneldi. Artan talep karşısında tavuk eti fiyatlarına da kırmızı etle yarışır hale geldi. Son beş ayda yüzde 200 zamlanan tavuk eti tedarikinde sıkıntı yaşanmaya başladı.

Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

NTV’de yer alan habere göre, ihracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

Etiketler beyaz et tavuk eti tavuk eti ihracatı zam
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