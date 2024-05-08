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Okullarda şiddetin önlenmesi için yeni tedbirler geliyor

Okullarda şiddetin önlenmesi için yeni tedbirler geliyor
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Okullarda özellikle öğretmenlere karşı şiddetin engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni düzenlemeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Okullarda artan şiddet olayları ve son olarak İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi, öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) harekete geçirdi.

Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

4 MADDE YER ALIYOR

NTV'nin edindiği bilgilere göre, bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.
Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

KARARLILIK MESAJI

Eğitim sendikaları temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Tekin, şiddetle mücadale için atılacak adımlara yönelik bilgi verip bu konuda kararlı olduklarını iletti.

NTV

Etiketler eğitim şiddet ceza
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