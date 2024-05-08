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İzmir'de diş hekiminden genç kıza iğrenç taciz

İzmir'de diş hekiminden genç kıza iğrenç taciz
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İzmir'de bir iş insanının 19 yaşındaki kızı, tedavi amacıyla gittiği diş hekimi T.G.'nin muayene odasında tacize maruz kaldı.

İzmir'in Alsancak ilçesinde Çene Cerrahı olan diş hekimi T.G.'nin adı, taciz skandalına karıştı. Yeni Asır'ın haberine göre İzmirli iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T. tedavi için T.G.'den randevu aldı. Burada tedavi olan genç kız A.T., o sırada T.G.'nin tacizine uğradı. Genç kız hekimin kendisini öptüğünü, bacaklarını ellediğini hemen ailesine anlattı.

"BU NASIL DİŞÇİ ANLAMIŞ DEĞİLİM!"

Genç kızın ailesi olayı öğrenince hekimin muayenesine gidip hesap sordu. Baba Hasan T. "Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, 'Ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok' diye yanıt verince kendimi tutamadım" dedi. Cevap karşısında şahsa saldırdığını söyleyen baba Hasan T. doktor T.G.'den şikayetçi olduklarını kaydetti.

Savcılığın cinsel taciz davası açtığı olayda şüpheli T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

OdaTV.com

Etiketler diş hekimi taciz doktor
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