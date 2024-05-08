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Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı
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Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Eskişehir, Van ve Bilecik’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Eskişehir’de 8, Van’da 1, Bilecik’te 1 şüpheli olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. 

Etiketler eskişehir PKK KK operasyonu
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