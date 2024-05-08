Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı
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Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Eskişehir, Van ve Bilecik’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Eskişehir’de 8, Van’da 1, Bilecik’te 1 şüpheli olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
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