Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Eskişehir, Van ve Bilecik’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Eskişehir’de 8, Van’da 1, Bilecik’te 1 şüpheli olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.