Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk maçını Trabzonspor 3-2 kazanmış ve avantajı cebine koymuştu. Karşılıklı ataklarla geçen rövanş maçını bordo-mavililer 4-0 kazandı ve finale yükseldi.

TRABZONSPOR 4 GOLLE İŞİ BİTİRDİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında Meunier, 69. dakikasında Taxiarchis Fountas ve 73,77.dakikalarda Umut Bozok takımına galibiyeti getiren golleri attı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Ankaragücü'nü mağlup ederek finale çıkmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor oldu.

BEŞİKTAŞ 1-0 KAZANMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'lık ilk maçın rövanş maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükselmişti.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.