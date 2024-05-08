Hatay'da neler oluyor ? AKP'li yeni Başkan işleri yüzüne gözüne bulaştırdı

Yerel seçim sonrası tüm gözler CHP’li belediyelerde. Akraba atamaları eleştiriliyor. Ancak gözden kaçan bir belediye var: Hatay Büyükşehir

CHP, seçimde AKP’li belediyeleri teker teker ele geçirirken, AKP sadece Hatay’ı CHP’den aldı.

Peki Hatay’da nasıl bir değişim yaşanıyor ?

Hatay’ın yeni belediye başkanı AKP’li Mehmet Öntürk oldu. Ancak ilk 6 haftada yaşananalar herkese, “Galiba Lütfu Savaş’ı mumla arayacağız ! “ dedirtti.

Seçimin üstünden 40 gün geçmesine rağmen yeni başkan hala liyakate dayalı yeni kadrosunu kuramadı. Başdanışman olarak Çırçır Fabrikası döneminden arkadaşı olan kişiyi atadı.

Eski kadrolarla çalışmaya devam ediyor. Belediye de işler yürümüyor. Belediye, adeta Fabrika yönetir gibi yönetilmeye çalışılıyor.

İnsan Kaynakları Daire Başkanı istifa etti. Üçlü imza sistemi çöktü. Yeni başkan Mehmet Öntürk işlemleri usulsüz şekilde sadece kendi ıslak imzasıyla yapıyor.

AKP’li yeni başkanın, Lütfü Savaş’ın koruma müdürünü getirip zabıta daire başkanı yapması, bardağı taşırdı. O da ilk iş olarak Suriyeli ve Türkiyeli Arapların en yoğun yaşadığı yerlerdeki Arapça tabelaları söktürdü.

Öntürk ve yanındaki getirdiği danışmanlarla daire başkanları Belediyeyi tanımıyor. Bu durum en çok AKP örgütünü rahatsız ediyor. AKP kulisleri şu tepkiyle çalkalanıyor:

“ Şimdiden Hatay’ın 1.5 ayı boşa gitti. Bundan sonra da öyle gidecek gibi duruyor. Hatay en önemli belediyemiz. Buradaki bir başarısızlık, tüm Türkiye’ye yansır.

Genel Merkez ve reis derhal Hatay’a el atmalı. Yarın çok geç olabilir. “

Görünen o ki önümüzdeki günlerde AKP’li Hatay Belediyesi ülke gündemine oturacak.