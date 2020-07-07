İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritası
Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İstanbul'un risk haritası güncellendi. ''Hayat Eve Sığar'' uygulamasındaki verilere göre, işte ilçe ilçe koronavirüs tablosu...
Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.