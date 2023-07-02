En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı önümüzdeki hafta açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı açıklanırken, diğer memurlar ve emekliler ise ne kadar zam alacağını merak ediyor.
Memur ve emeklilerin maaş zammı için kritik hafta geldi çattı. Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz Çarşamba açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
Maaş düzenlemesi Meclis'e geliyor
5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek.
Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.