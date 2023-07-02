En düşük emekli maaşı için rakam verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.