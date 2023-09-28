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En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 11 okul listede

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2024'ün en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede Türkiye'den 11 üniversite yer aldı.

En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 11 okul listede - Resim: 1

Birleşik Krallık menşeli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2024 dünya üniversite sıralaması sonuçlarını açıkladı.

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En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 11 okul listede - Resim: 2

Türkiye’den 75 üniversite sıralamaya girme başarısı gösterirken, bu sayı ile dünyada 7. en iyi temsil edilen ülke unvanını kazandı. Geçen yıl bu sıralamada 61 Türk üniversitesi yer almıştı.

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En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 11 okul listede - Resim: 3

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer alarak, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşti, tüm üniversiteler arasında ise iki vakıf üniversitesiyle beraber ilk sırada yer aldı.

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En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 11 okul listede - Resim: 4

Toplam 108 ülkeden bin 904 üniversitenin sıralandığı listede Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak, ilk 400’e girmeyi başardı.

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