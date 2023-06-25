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  4. En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!

En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 18 yaşından küçük 8 çocuk bindiği otomobilde dehşeti yaşadı.

En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! - Resim: 1

İHA'nın haberine göre korkunç kaza Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Yaşı 18’ten küçük 8 kişi otomobille gezmeye çıktı. 

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En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! - Resim: 2

G.B. idaresindeki otomobil sokakta sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

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En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! - Resim: 3

Çarpmanın ardından otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan 8 kişiden sürücü G.B., Ö.D., N. isimli 3 erkek ile İ.A. ve T.K. isimli 2 kız yaralandı.

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En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! - Resim: 4

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soyadı öğrenilemeyen yabancı uyruklu N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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