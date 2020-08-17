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  3. 17 Ağustos 2020 11:16

En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!

Koronavirüs salgını, dünya genelinde birçok sektörde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl için istihdam potansiyeli olan meslekleri sıraladı.

En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

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En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

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En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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