En yüksek maaş hangi sektörde? İşte geleceğin meslekleri!
Koronavirüs salgını, dünya genelinde birçok sektörde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl için istihdam potansiyeli olan meslekleri sıraladı.
30. Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite