En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkılaşma hamlelerine devam ederken, mevduat faizleri de yükselmeye devam ediyor. İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları ve 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, mart toplantısında politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine yükseltilmesine karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, ''Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.'' denildi.
TCMB'nin faiz kararı sonrası gözler mevduat faizi oranlarına çevrildi.
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİYOR
Bankaların mevduat faizi oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar mevduat faizlerine artış olarak yansıdı. TL mevduat faizi oranları yüzde 55'e kadar çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
TCMB'NİN HAMLELERİ FAİZLERİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları duyurmuştu. Uygulama 15 Mart'ta başladı ve 5 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.
Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başladı.
Merkez Bankası'nın uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.
Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.
TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.