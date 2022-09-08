Engin Günaydın ekranlara dönüyor: Netflix filmi Andropoz'un yayın tarihi belli oldu

Son olarak Azizler filmi ve Gain'deki 10 Bin Adım dizinde rol alan başarılı oyuncu Engin Günaydın, bu defa farklı bir projeyle ekranlara dönüyor. Netflix, Marmaris’te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf’un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alan Andropoz’un yayın tarihini de diziden ilk görsellerle duyurdu. Andropoz filmi 7 Ekim’de seyirciyle buluşacak.