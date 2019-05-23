Erciyes-2019 Tatbikatı nefes kesti !
Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla sona erdi. İşte tatbikattan çarpıcı görüntüler...
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı.
Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 120 paraşütçü komando, bölgeye indirme yaptı.
Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vuruldu.