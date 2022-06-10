Erdoğan galoş giyip tarla sürerek tanıtmıştı: Yerli traktör bilmecesi

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ise elektrikli traktörün ilgi alanında olmadığını, seri üretim konusunda hiçbir bilgisinin bulunmadığını söylediğine işaret eden Aygun, “Öğrendim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili firmaya projeyi reddettiklerini bildirmiş. Bu traktör projesi ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ çerçevesinde yapılmış, Erdoğan onaylamıştı” diye konuştu.