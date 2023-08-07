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Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk

İç savaşın bittiği, hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'de, Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın bir fabrika ziyaretinden dikkat çeken görüntüler yayınlandı.

Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk - Resim: 1

Suriye'deki iç savaş sonrası normalleşme süreci devam ederken, sosyal medyada yayılan bir görüntü gündem yarattı. Uzun bir süre sonra Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın görüntüleri servis edildi.

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Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk - Resim: 2

Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı olarak bilinen SANA tarafından servis edilen görüntülerde Esad'ın Tartus şehrinde bir tekstil fabrikasını ziyaret ettiği anlar yer aldı.

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Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk - Resim: 3

Esma Esad'ın fabrikaya girişi esnasında alkışlarla birlikte gül yapraklarıyla karşılanması dikkat çekti.

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Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk - Resim: 4
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