Esenyurt'ta 3 fabrika alev alev yandı

BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: CAN KAYBI YOK



Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamayı yaptı. Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Ekiplerimiz müdahale ediyor.



Yandaki iş merkezlerine de sıçramış şu anda. En net bilgiyi 20-25 dakika içerisinde olur. Ama can kaybı olmadığını biliyoruz. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış. 20 dakika içinde ayrıntılar netleşecek.



Şansımıza çok yoğun bir rüzgar yok. Bugün kısmi bir rüzgar var. Yüksek duman, yüksek alev olmasının nedeni kuru, çam ağaçlarından yapılan paletlerin olmasından kaynaklanıyor. Kimyasal bir şey yok. Küçük bir tekstil fabrikası var ve küçük bir iş merkezi var." dedi.