Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.