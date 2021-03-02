Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı
Esra Erol yayınında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne Gürcünaz Hanım, evden kaçan 19 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için yayına katıldı. 3. Kez evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için ekipler harekete geçti.
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Esra Erol yayınında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne Gürcünaz Hanım, evden kaçan 19 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için yayına katıldı. 3. Kez evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için ekipler harekete geçti.
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Günlerdir aranan Zeynep, daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.
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Yayına katıldığı ilk gün fuhuş soruşturması olan Aysel'in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf eden Zeynep'in annesine karşı tavırları sonrası Gürcünaz Hanım yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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