Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı

Esra Erol yayınında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne Gürcünaz Hanım, evden kaçan 19 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için yayına katıldı. 3. Kez evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için ekipler harekete geçti.