Esra Erol'da mide bulandıran olay: Karısının 500 erkekle müstehcen mesajları varmış!
Esra Erol'da eşi ve çocuğunu terk eden Selenay isimli kadının kocasını aldattığı 500'den fazla erkekle müstehcen mesajlarının olduğu iddia edildi.
16 Aralık tarihinde ortadan kaybolan eşi Selenay için eşinin halasını da yanına alarak Esra Erol'a başvuran Ferdi, "Eşim çocuğunu beni ve ailesini terk etti. Bir an önce bulup boşanmak istiyorum" demişti.
9 yıllık evliliğinde defalarca ihanete uğradığını söyleyen Ferdi, eşi Selanay'ın erkeklerle sosyal medya üzerinde müstehcen konuşmalar gerçekleştirdiğini söylemişti.
Eşinin 3 yaşındaki kızlarına da psikolojik şiddet uyguladığını anlatan Ferdi, Selenay'ın sosyal medyada Eylül, Başak, Selen gibi takma isimlerle konuştuğu erkeklere kendini bekar olarak tanıttığını söyledi.
Selenay'ın çocuğunu bırakarak evini terk ettiği halasının anlattıkları da izleyenleri şoke etmişti. Hala, düğünden bir ay önce Selenay'ın Ferdi'nin hattından 62 sayfa birileriyle yazıştığını söylemişti.