Esra Ezmeci'ye 10 ay hapis cezası
Hem ekranlarda hem de sosyal medyada danışanlarının birbirinden ilginç sorularına verdiği yanıtlarla gümden olan uzman psikolog Esra Ezmeci "klinik psikolog" ünvanını yetkisiz kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cinsel mutsuzluktan, aşka, evlilik içi tartışmalarından çarpık ilişkilere kadar pek çok konuda soruyla karşı karşıya kalan, adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci bu sefer hakkında verilen bir hapis cezası ile gündemde.
Hem ekranlarda hem de sosyal medyada kendisine gelen sorularını yanıtlayan uzman Esra Ezmeci sık sık mide bulandıran itiraflar ve akılalmaz sorularla karşı karşıya kalıyordu.
Son TV’nin haberine göre Esra Ezmeci’nin “klinik psikolog” ibaresinin hukuki dayanağı olmadığına hükmedildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün geçen yıl yaptığı denetimde Esra Ezmeci’nin Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ifadesinin yer aldığı görüldü. Bu tespit sonrası yetkili ekipler, ünvanın gerçek olup olmadığını incelemek üzere araştırma başlattı.