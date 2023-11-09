Ev hayali kurarken tuzağa düştü! Depremzedeyi de dolandırdılar

Şahısların evi borcu olduğu için uygun fiyata verdiklerini belirttiklerini anlatan N.Y., “6 Şubat'ta büyük depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir karakolda görev yapıyordum. Kahramanmaraş merkezli deprem meydana geldi. Bu depremde ikamet ettiğimiz ev yıkıldı. Depremde biz çok şükür yaralanmadan kurtulduk. Bu depremlerde eşim ve çocuğum bayağı bir etkilendi. Ben maddi ve manevi olarak sıkıntıya düştüm. Psikolojik olarak kendimi kötü hissediyordum ve bu depremde 4 arkadaşımı kaybettim. Onun bir psikolojik etkisi vardı. Sonra bize bir hak tanındı ve geldik Konya'ya, çalışmaya başladım. Memlekette çalışmaya başladıktan sonra eşim Afyonkarahisar'da çocuğumla beraber yaşıyordu. Sonra bir düzen kuralım ve evimizi yerleştirelim derken ev alma telaşesine girdik. Ev alalım derken başımıza bir kötü olay geldi. F.A. isimli bir kişi emlakçı olduğunu söyleyen kişiler tarafından bana yönlendirildi. F.A.'nın satmak istediği bir evinin olduğunu söylediler. Eve bakmaya gittiğimizde emlakçılarla ilk başta görüştük, F.A. ile hiç görüşmedik. Evle alakalı bir pazarlığımız oldu, anlaşamadık. Sonra ben oradan ayrıldığımda akşam saatlerinde telefonla tekrar görüşmek istediler. Tekrar fiyat konuşabiliriz dediler. Tekrar konuşmaya gittiğimde bir kafe ortamında oturduk. Buraya bu sefer F.A. da geldi kendisi ev sahibi olarak tanıtıldı. Kendisi bana gün içerisinde ödemesinin gerçekleşmesi durumunda bu evi uygun fiyata verebileceğini söyledi. Benden 250 bin liralık bir ödeme istedi kapora gibi. Emlakçıların da bana önerisiyle bu ev bu fiyata verilmez, ödemesi olduğu için bu fiyat, bu evi kaçırmayalım gibisinden bazı sözlerle beni kandırdılar. Alım satım sözleşmesi yapalım, daha garanti olur, senin de güvenin gelir gibisinden laflarla beni kandırdılar. Sözleşme yaptık ve şahıs bana bir tanıdığının banka hesabını vererek oraya parasının gönderilmesini istedi. Gönderdim ve ayrıldık oradan” dedi.