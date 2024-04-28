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Fatih Terim'in kara gecesi: Artık bir mucize gerekiyor

Fatih Terim'in kara gecesi: Artık bir mucize gerekiyor
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını ligin bitimine 2 hafta kala mucizelere bıraktı.

Yunanistan Süper Lig play-off'larında Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

Maçın ardından sinirlerine hakim olamayan Fatih Terim sinirden telefonunu yere fırlatırken, Panathinaikos'un öfkeli taraftarları Fatih Terim’e tepki gösterdi.

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de 1-0 kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu. Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.



Etiketler fatih terim Yunanistan  şampiyonluk şansı şampiyonluk
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