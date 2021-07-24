Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Ağustos
Ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren ''isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar'' da yapılandırılıyor. Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak.
Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.
1 / 12
Yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.
2 / 12
PARA NASIL ÖDENECEK?
İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların 1 yıl süreleri bulunuyor.
3 / 12
Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.
4 / 12