Evden çalışmanın en sıkıcı yanının çözümü bulundu
Koronavirüs salgını ile birlikte hayatımıza giren ve pek çok iş kolunda kalıcı ya da yarı zamanlı olarak devam eden evden çalışmayı hem verimli hem de keyifli hale getirmenin 5 yolu açıklandı.
Evde keyifli vakit geçirmek, dinlenmek ve hem kendiniz hem ailemiz için yapmamız gerekenleri biliyorsunuz. Peki evden çalışırken daha verimli olmak için neler yapabilirsiniz?
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1 - Kendinize özen gösterin
Evden çalışmanın en büyük getirisi konfor olsa da online toplantıların size sürpriz yapmasına izin vermeyin. Kedili pijamanız yerine rahat bir kazak giyerek her sürprize hazır olun.
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İş ve ev hayatı arasında net bir sınır çizmek ve motivasyonunuzu sağlamak için rahat bir jean de tercih edebilirsiniz.
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Evden çalışmanın en büyük getirisi konfor olsa da online toplantıların size sürpriz yapmasına izin vermeyin. Kedili pijamanız yerine rahat bir kazak giyerek her sürprize hazır olun.
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