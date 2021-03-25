Evinin ortasında rögar kapağı buldu! Altından bakın ne çıktı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Jennifer Little adlı kadın, TikTok hesabından paylaştığı videoyla sosyal medyayı salladı. Evinin altında 1950'li yıllardan kalmış bir sığınak keşfeden kadının aksiyon filmlerini aratmayan keşfi büyük ilgi gördü.
Videoda evin içinde bir rögar kapağı olduğu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.
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Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular.
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Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.
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Enkaz ve delikten de anlaşıldığı üzere buraya bir insan gelmeyeli neredeyse 50 yıl olmuş.
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