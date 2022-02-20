Facebook yöneticisine ''çocuğa cinsel istismar'' suçlaması!

Ancak iddialara göre adam çocuğa Ohio'daki bir otel adresi de verdi. Bu iddiaların üzerine de Jeren M. çark ederek adresi verdiğini itiraf etti. Ayrıca Jeren M. ile 13 yaşındaki çocuğun otel odasında görüştüğü kareler de ortaya çıktı.