Facebook yöneticisine ''çocuğa cinsel istismar'' suçlaması!
Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Facebook, yani yeni adıyla Meta'da bir yöneticinin bir çocuğa müstehcen içerikli metinler gönderdiği iddia edildi. YouTube kanalında yayınlanan 2 saatlik bir videoda, Facebook'ta yönetici olarak çalışan Jeren M.s'ın 13 yaşındaki çocuğu istismar etmeye çalıştığı ifade edildi.
YouTube kanalında yayınlanan 2 saatlik bir videoda, Facebook'ta yönetici olarak çalışan Jeren M.'ın 13 yaşındaki çocuğu istismar etmeye çalıştığı ifade edildi.
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Çocuğa, skandal bir video gönderen Jeren M.'ın çocuğa 'nasıl flört edildiğine dair' bilgi verdiği iddia ediliyor. Konuya ilgili açıklama yapan Jeren M., "Asla buluşmak gibi bir niyetim yok; yalnızca flört ediyordum" diyerek kendini savundu.
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Ancak iddialara göre adam çocuğa Ohio'daki bir otel adresi de verdi. Bu iddiaların üzerine de Jeren M. çark ederek adresi verdiğini itiraf etti. Ayrıca Jeren M. ile 13 yaşındaki çocuğun otel odasında görüştüğü kareler de ortaya çıktı.
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Meta ise yaptığı açıklamada yönetici Jeren M.'ın işine son verdiğini açıkladı. Şu anda yetkililer olayı araştırıyor.
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