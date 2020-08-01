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  3. 01 Ağustos 2020 12:56

Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Uzmanlar, koronavirüs salgınında en çok merak edilenlerden biri olan "Farkında olmadan corona virüs geçirip geçirilmediği nasıl anlaşılır?" sorusunu cevapladı.

Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla, işletmeler de kapılarını izin verildiği ölçüde açıyor.

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Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Öte yandan hem işverenler hem de çalışanlar, COVID-19 corona virüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğini tam olarak bilmiyor.

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Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 corona virüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor.

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Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Bu noktada, kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu oluyor.

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