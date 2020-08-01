Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu
Uzmanlar, koronavirüs salgınında en çok merak edilenlerden biri olan "Farkında olmadan corona virüs geçirip geçirilmediği nasıl anlaşılır?" sorusunu cevapladı.
Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla, işletmeler de kapılarını izin verildiği ölçüde açıyor.
Öte yandan hem işverenler hem de çalışanlar, COVID-19 corona virüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğini tam olarak bilmiyor.
Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 corona virüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor.