FAST ile para transferinde yeni dönem: Limit yükseltildi

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankasın tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAS sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.