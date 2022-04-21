Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayininden çarpıcı karelere

"BU YAĞIN FORMÜLÜ 1890 YILINDA TESCİL EDİLDİ"

Kutsal yağın üretim sorumlusu Eczacı Yorgi Saviç, kutsal yağın tarihsel önemini anlatarak şöyle konuştu:

"Bu yağ eski bir formüle dayanıyor. Bu formül en son 1890 yılında tescil edildi. Bu formülün içerisinde 57 çeşit ürün var. Bu ürünler bitkisel kökenli ancak iki tanesi hayvansal kökenli madde. Ancak hayvansal kökenli madde yavaş yavaş çıkarılacak. Uluslararası bazı kararlara göre, hayvansal kökenli maddeler yasaklanıyor.